FW-ROW: Zimmerbrand breitet sich auf Gebäude aus

Visselhövede (ots)

Der Montag Morgen begann für die Freiwilligen Feuerwehren aus dem Visselhöveder Stadtgebiet bereits früh. Um 05:05 Uhr erhielten zunächst die Ortsfeuerwehren Visselhövede und Nindorf den Alarm, dass ein Zimmer in einem Einfamilienhaus in der Weberlohstraße brennen würde. Unklar sei, ob sich zu dieser frühen Uhrzeit noch Personen im Haus befinden.

An der Einsatzstelle konnte ein Brand des Wohnhauses bestätigt werden. Rauch stieg bereits aus dem Dachgiebel und die Glasscheiben der Haustür waren bereits durch die massive Hitze geplatzt.

Sofort ging ein Trupp unter schwerem Atemschutz zur Menschenrettung in das Gebäude vor. Da sich der Brand bereits aus dem Erdgeschoss ins Obergeschoss ausgebreitet hatte, wurden zusätzliche Atemschutzgeräteträger aus dem gesamten Stadtgebiet nachalarmiert. Glücklicherweise befanden sich keine Personen mehr in der Wohnung. Später stellte sich heraus, dass der Bewohner am frühen Morgen zur Arbeit aufgebrochen war.

Deshalb konnten sich die Feuerwehren auf die Brandbekämpfung konzentrieren. Diese stellte sich schwerer als gedacht heraus. Das Feuer hatte sich bereits in die alten Lehmzwischendecken gefressen und bildete dort Glutnester, die sich nur schwer löschen ließen. Mit einer Rettungssäge wurden verschiedenste Wände und Zwischendicken geöffnet. Auch der Dachstuhl wurde teilweise abgedeckt um mögliche Brandherde nicht zu übersehen.

Gut vier Stunden später konnte "Feuer aus" an die Feuerwehrleitstelle gemeldet werden. Wie es zum Brand kommen konnte ist nun Teil der Ermittlungsarbeiten durch die Polizei.

Im Einsatz befanden sich 86 Freiwillige Feuerwehrkräfte mit 15 Fahrzeugen aus allen Ortsfeuerwehren der Stadt Visselhövede sowie der Regelrettungsdienst mit zwei Rettungswagen und zu Beginn einem Notarzt.

