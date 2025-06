Polizei Düsseldorf

POL-D: Meldung der Autobahnpolizei - Schwerer Verkehrsunfall auf der A 52 bei Essen - Raser wird lebensgefährlich verletzt - Führerschein und Pkw beschlagnahmt

Düsseldorf (ots)

Unfallzeit: Montag, 16. Juni 2025, 00:15 Uhr

Lebensgefährliche Verletzungen sind die Folge eines Alleinunfalls auf der A 52 bei Essen in der Nacht zu Montag. Der Fahrer eines Mercedes steht im Verdacht mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit gefahren zu sein.

Mehrere Zeugen bemerkten auf der A 52 in Richtung Essen einen Mercedes, der mit sehr hoher Geschwindigkeit riskante Überholmanöver vollzog und sich durch den Verkehr "geschlängelt" hat. In Höhe der Anschlussstelle Essen-Haarzopf verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam rechtseitig von der Fahrbahn ab. Daraufhin touchierte er eine Schutzplanke, hob ab und überschlug sich. Der 27-jährige Fahrzeugführer aus Mülheim an der Ruhr erlitt durch den Unfall lebensgefährliche Verletzungen. Er wurde in ein Krankenhaus transportiert. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme musste die Fahrbahn in Richtung Essen voll gesperrt werden. Insbesondere aufgrund aufwendiger Reinigungsarbeiten konnte diese erst um kurz vor 07:00 Uhr wieder frei gegeben werden. Ob der Mülheimer möglicherweise an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen teilgenommen hat, bedarf weiterer Ermittlungen. Der Führerschein und der Mercedes wurden beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell