POL Schwaben Nord: Mehrere Autos beschädigt

Augsburg (ots) - Oberhausen - Am Montag (26.06.2025) entwendete ein bislang unbekannter Täter das Handy eines 25-Jährigen in der Äußeren Uferstraße. Gegen 22.15 Uhr war der 25-Jährige zu Fuß unterwegs. Hierbei sprach ihn der bislang unbekannte Täter zunächst an. Im späteren Verlauf griff er den 25-Jährigen offenbar an und entwendete das Handy des Mannes. Anschließend flüchtete der Unbekannte. Der 25-Jährige ...

mehr