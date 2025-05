Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Raubdelikt

Augsburg (ots)

Oberhausen - Am Montag (26.06.2025) entwendete ein bislang unbekannter Täter das Handy eines 25-Jährigen in der Äußeren Uferstraße. Gegen 22.15 Uhr war der 25-Jährige zu Fuß unterwegs. Hierbei sprach ihn der bislang unbekannte Täter zunächst an. Im späteren Verlauf griff er den 25-Jährigen offenbar an und entwendete das Handy des Mannes. Anschließend flüchtete der Unbekannte. Der 25-Jährige wurde bei dem Vorfall leicht verletzt. Es entstand ein Beuteschaden im niedrigen dreistelligen Bereich. Der bislang unbekannte Täter wurde wie folgt beschrieben: - ca. 175 cm groß, schlank, dunkle Hautfarbe - Er trug eine weiß-graue Cap, eine weiße Jacke und Nike-Schuhe.

Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun wegen Raubes und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3821.

