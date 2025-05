Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Einbruch

Augsburg (ots)

Pfersee - Am Sonntag (25.05.2025) kam es zu einem Einbruchsversuch in der Otto-Saurler-Straße. In der Zeit von 21.30 Uhr bis 22.15 Uhr versuchten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam in eine Wohnung einzudringen. Dies gelang jedoch nicht. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro. Eine Anwohnerin beobachtete eine bislang unbekannte Person, die sich verdächtig verhalten hatte. Die bislang unbekannte Person wurde wie folgt beschrieben: männlich, 180 cm, schlank, dunkel gekleidet Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3821.

