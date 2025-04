Polizeiinspektion Merzig

POL-MZG: Falscher "Polizeibeamter" kontrolliert PKW - Geschädigte gesucht.

Saarlouis (ots)

Am Sonntag, den 13.04.2025, stoppte ein falscher "Polizeibeamter" gegen 23:08 Uhr mit seinem Privat-PKW, einem grauen BMW, in der St. Nazairer Allee in Saarlouis mittels rotem Schriftzug und eingeschaltetem Blaulicht eine bisher unbekannte PKW-Führerin. Zeugen des Vorfalls informierten die Polizei. Der Täter konnte ermittelt werden. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Nötigung und Amtsanmaßung. Die geschädigte PKW-Fahrerin wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Merzig, Tel. 06861/7040, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Merzig, übermittelt durch news aktuell