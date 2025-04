Polizeiinspektion Merzig

POL-MZG: Aufwendige Personensuche um Mettlach-Weiten

Mettlach (ots)

Am Abend des 08.04.2025 wurde ein 31-jähriger Mann aus der Gemeinde Mettlach bei der Polizei Merzig als vermisst gemeldet. Die Angaben der Angehörigen ließen vermuten, dass dem Mann ein Leid zugestoßen sein könnte, bzw. für diesen eine akute Gefahr bestand. Noch am Abend und bis in die frühen Morgenstunden hinein wurden intensive Suchmaßnahmen betrieben. Diese wurden bei Tageslicht am 09.04. und 10.04.2025 fortgesetzt. Es waren weit über 100 Einsatzkräfte von Polizei, Rettungsdienst, Feuerwehren und weiteren Hilfsorganisationen im Einsatz. Es kamen Drohnen, Personensuchhunde und weitere Spezialisten zum Einsatz. Am Abend des 10.04.2025 gegen 17:30 Uhr konnte der Vermisste schließlich durch Suchkräfte der Freiwilligen Feuerwehr in einem Waldgebiet bei Weiten aufgefunden werden. Der Mann wies eine Beinverletzung auf, war aber ansprechbar. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus verbracht. Die Polizei Merzig bedankt sich bei den vielen ehrenamtlichen Helfern aus den Gemeinden Mettlach und Saarburg und möchte die hervorragende Zusammenarbeit aller beteiligten Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben über die Landesgrenzen hinweg betonen.

