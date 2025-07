POL-RBK: Rösrath - Mit mehr als zwei Promille auf Pedelec unterwegs

Odenthal (ots) - Gestern Morgen (30.06.) ist die Polizei zu zwei Tatorten in Odenthal gerufen worden. An einem Tatort scheiterten die Einbrecher bei ihrem Vorhaben, an einem weiteren entwendeten sie Bargeld und eine Kreditkarte. Im Zeitraum zwischen 16:00 Uhr am Vortag (29.06.) und dem besagten Morgen gegen 09:15 Uhr haben Unbekannte augenscheinlich versucht, durch ...

mehr