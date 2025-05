Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Silvesterraketen verschossen

Bild-Infos

Download

Limburgerhof (ots)

Am heutigen Nachmittag, zwischen 16:30 Uhr und 16:40 Uhr, zündeten bislang unbekannte Täter im Bereich von landwirtschaftlich genutzten Flächen zwischen dem Golfplatz in Limburgerhof und dem Birkenweg Silvesterraketen. Hierdurch wurden ca. 500m² eines Feldes teilweise in Brand gesetzt. Es entstand geringer Sachschaden. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Durch die Feuerwehr wurden Löscharbeiten getätigt. Zeugen bzw. Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06235 / 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) an die Polizeiinspektion Schifferstadt zu wenden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell