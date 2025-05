POL-PDLU: Otterstadt - Einbrüche in Campingwagen

Frankenthal (ots) - Am 22.05.25, gegen 14:40 Uhr ereignete sich in der Eisenbahnstraße in Frankenthal ein Verkehrsunfall. Dabei streifte ein Motorradfahrer einen geparktes Auto der Marke Audi beim Vorbeifahren. Anschließend entfernte sich der Motorradfahrer unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. An dem geparkten Fahrzeug entstand ein Sachschaden am linken Fahrzeugheck in Höhe von circa 1000EUR. Haben Sie die Tat ...

