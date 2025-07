POL-PDWIL: KORREKTUR zur Pressemeldung vom 23.07.2025, 06:30 Uhr - Trunkenheitsfahrt mit 4-jährigem Kind auf dem Beifahrersitz im Stadtgebiet Wittlich

Wittlich (ots) - Verpuffung in der Burgstraße in Wittlich Am Montag, 21. Juli 2025, gegen 10:40 Uhr, kam es in der Wittlicher Innenstadt in der Burgstraße zu einer Verpuffung im zweiten Stock eines Wohngebäudes. Hierbei wurde die Bewohnerin schwer verletzt und musste in eine Spezialklinik gebracht werden. Am Gebäude entstand starker Sachschaden, so dass durch Statiker geprüft werden muss, ob die weiteren ...

mehr