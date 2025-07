Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Blendung durch Laserpointer

Wittlich (ots)

Am 20.07.2025 gegen 00:50 Uhr, befuhr ein Verkehrsteilnehmer mit seinem PKW die L55 von Wittlich in Richtung Bombogen, als er von einem Laserpointer geblendet wurde. Durch diesen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr musste er sein Fahrzeug abrupt abbremsen.

Zeugen und weitere Geschädigte werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Wittlich zu melden.

