Freiwillige Feuerwehr Reichenau

FW Reichenau: PKW durchbricht Leitplanke und fährt Hang hinunter, 16.07.2025, Reichenau-Lindenbühl

Bild-Infos

Download

Reichenau (ots)

Am Mittwochabend, 16.07.2025, hat ein PKW an der Kreuzung Kindelbildstraße L221 / B33 im Bereich des Jungpflanzenbetrieb im Gewerbegebiet Göldern, Ortsteil Reichenau-Lindenbühl, die Fahrbahn in Fahrtrichtung Singen verlassen und dabei die Leitplanke durchbrochen. Das Fahrzeug ist dann den Hang heruntergefahren und umgekippt. Passanten riefen danach die Feuerwehr und den Rettungsdienst um Hilfe.

Der Integrierten Leitstelle Konstanz alarmierte die Freiwillige Feuerwehr Reichenau und die Feuerwehr Konstanz gemäß AAO um 20:15 Uhr per Meldeempfänger zum Hilfeleistungseinsatz wegen Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person. Bei der Ankunft der Feuerwehr war die Person nicht eingeklemmt. Die Feuerwehr Konstanz übernahm die Personenrettung und übergab die verletzte Person an den Rettungsdienst. Während sie den Brandschutz sicherstellte, übernahm die Feuerwehr Reichenau die Absicherung des Fahrzeugs und die temporäre Absicherung der Leitplanke. Am Fahrzeug wurde die Batterie entfernt. Es wurden keine auslaufenden Betriebsstoffe festgestellt. Nach der Erstversorgung der verletzten Person durch den Rettungsdienst wurde sie zur weiteren Behandlung ins Klinikum Konstanz gebracht. Die Einsatzstelle wurde an die Polizei übergeben.

Unter der Leitung von Stellv. Kommandant Marcus Deggelmann waren 35 Einsatzkräfte mit den Löschfahrzeugen LF 10 und LF 8/6 und dem Mehrzweck- und Führungsfahrzeug im Einsatz und in Bereitschaft im Gerätehaus. Mit vor Ort waren mehrere Kräfte der Feuerwehr Konstanz mit Hilfeleistungslöschfahrzeug und Rüstwagen, mehrere Kräfte der Polizei des Polizeipräsidiums (PP) Konstanz und der Rettungsdienst des DRK.

Wegen der Schadenshöhe und -Ursache verweisen wir an die Pressestelle des PP Konstanz.

Einsatzende war um 21:22 Uhr.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Reichenau, übermittelt durch news aktuell