FW Reichenau: PKW verliert auf dem gesamten Gemeindegebiet Betriebsstoffe, Reichenau, 26.06.2025

Reichenau (ots)

Am Donnerstagabend, 26.06.2025, entdeckten Passanten auf dem Parkplatz am Reichenauer Campingplatz Sandseele eine Ölspur und riefen die Feuerwehr zu Hilfe.

Die Integrierte Leitstelle Konstanz alarmierte die Freiwillige Feuerwehr Reichenau um 19:19 Uhr per Meldeempfänger zum Techn. Hilfeleistungseinsatz. Nach dem Eintreffen der Feuerwehr stellte sie fest, daß die Ölspur vom Parkplatz aus sich auf das gesamte Gemeindegebiet hinzog. Beginnend von der Reichenauer Alleenstrasse L221 in Richtung Orts einwärts, über die Pirminstrasse bis zur Kreuzung Burgstrasse bei der Sparkasse, weiter zur Kreuzung beim Königseck, weiter bis zum Campingplatz und dann wieder zurück über die Gemeindeverbindungsstrasse Lindenbühl bis zum Verursacher in der Reichenau-Waldsiedlung. Die verunreinigten Flächen in den Kreuzungsbereichen wurden von der Feuerwehr auf einer Länge von ungefähr einem Kilometer mit Bindemittel abgebunden und aufgenommen. Außerdem wurden Warnschilder zur Verkehrssicherung aufgestellt. Der Teil der Alleenstrasse L221 wurde an die Straßenmeisterei übergeben. Die Polizei stellte die Halterdaten des Verursachers fest, dieser hatte den Ölverlust bis dahin nicht bemerkt. Bei dem mehrstündigen Einsatz benötigte die Feuerwehr mehrere Sack Ölbindemittel, die Gefahr einer Gewässerverunreinigung bestand aber zu keiner Zeit.

Unter der Leitung von Kommandant Alexander Peters waren 10 Einsatzkräfte mit Löschfahrzeug LF 10, Mehrzweck- und Führungsfahrzeug und Gerätewagen Transport (GW-T) im Einsatz. Mit vor Ort waren Kräfte der Polizei des Polizeipräsidiums (PP) Konstanz, sowie die Straßenmeisterei.

Wegen der Schadenshöhe und -Ursache verweisen wir an die Pressestelle des PP Konstanz.

Einsatzende war um 22:22 Uhr.

