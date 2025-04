POL-HRO: Unfallursache: Missachtung der Vorfahrt - PKW stößt frontal mit Linienbus zusammen

Landkreis Rostock/Retschow (ots) - Gegen 11:15 Uhr ereignete sich zwischen den Ortschaften Retschow und Reinshagen im Landkreis Rostock ein schwerer Verkehrsunfall, in dessen Folge ein 64-jähriger PKW-Fahrer verstorben ist. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der in Satow wohnhafte Mann mit seinem Opel die Kreisstraße 6 aus Retschow in Richtung Reinshagen befahren ...

