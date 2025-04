POL-HRO: 21.500 Euro Schaden nach Unfall zwischen PKW und Straßenbahn

Boizenburg (ots) - An mehreren Stellen in einem Wald bei Schwartow (bei Boizenburg) haben bislang unbekannte Täter am Dienstagnachmittag Feuer gelegt. Die Polizei in Boizenburg sucht nun nach Zeugen. Ein Zeuge habe gegen 16:30 Uhr den Brand im Wald festgestellt und die Rettungskräfte alarmiert. Beamte des Polizeireviers Boizenburg konnten noch vor Eintreffen der Feuerwehr den Brand mittels Feuerlöscher eindämmen, ehe ...

