LPI-GTH: Schuss ins Knie

Eisenach (ots) - Am Freitag gegen 16.00 Uhr gerieten vier Personen in der Straße 'Am Gebräun' im Alter von 15 bis 29 Jahren in eine Streitigkeit. Im weiteren Verlauf kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, in Folge derer drei Personen leicht verletzt wurden. Es wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet. (hg) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Polizeiinspektion ...

