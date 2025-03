Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Hasen Highway - langsamer fahren sonst gibt es Ostereiernotstand!

Bild-Infos

Download

Polizeiinspektion Hildburghausen (ots)

Ostern steht vor der Tür und der Osterhase hat in den nächsten fünf Wochen alle Hasenpfoten voll zu tun. Doch während er fleißig Eier verteilt, erleben viele seiner flauschigen Helfer das Osterfest leider nicht mehr. Schaut man auf das Jahr 2024 zurück gab es von Jahresanfang bis zum Osterfest 13 Wildunfälle im Bereich der Polizeiinspektion Hildburghausen, in denen Hasen involviert waren. In sieben Fällen endete der Zusammenstoß für die Vierbeiner tödlich. Meist nutzt Meister Lampe die Zeit zwischen 19:00 Uhr und 07:00 Uhr, um unkontrolliert die Straße zu überqueren. In diesem Jahr haben die Beamten bereits zwei Wildunfälle mit Hasen aufgenommen. Einer der beiden ließ sein Leben, der andere konnte sich mit einem meisterhaften Haken retten. Damit sich dieser Hasen-Trend nicht fortsetzt gilt: runter vom Gas, gerade in der Dämmerung, und stets die volle Aufmerksamkeit auf den Straßenverkehr richten! Lieber rollen statt rasen - damit bis Ostern mehr gehoppelt als getrauert wird. Diese Zeiten gelten natürlich nicht nur für die Hasen, sondern für alle Tiere des Waldes. Im Schutze der Dämmerung und Dunkelheit werden sie aktiv und nutzen gerade in stark bewaldeten Gebieten oder auf Strecken mit vielen Feldern jede Gelegenheit, um die Fahrbahnen zu queren. Augen auf im Straßenverkehr!

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell