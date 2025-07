Freiwillige Feuerwehr Reichenau

FW Reichenau: Hund im Auto eingeschlossen, 05.07.2025, Reichenau-Mittelzell

Reichenau (ots)

Am Samstagnachmittag, 05.07.2025, wurde bei einem PKW am Reichenauer Campingplatz Sandseele die automatische Türverriegelung aktiviert. Unglücklich dabei war, daß sich noch ein Hund im PKW befand. Da der Besitzer seinen Autoschlüssel noch im Fahrzeug hatte, war der Hund nun im Auto eingeschlossen. Die Feuerwehr wurde um Hilfe gerufen.

Die Integrierten Leitstelle Konstanz alarmierte die Freiwillige Feuerwehr Reichenau um 15:18 Uhr per Meldeempfänger zum Techn. Hilfeleistungseinsatz Nöttüröffnung. Beim Eintreffen der Feuerwehr hatte der Besitzer schon selbst eine Scheibe eingeschlagen. Dabei hat sich der Besitzer jedoch eine derartige Schnittverletzung an der Hand zugezogen, daß der Rettungsdienst mit hinzu gerufen wurde. Während der Hund wohlauf war, wurde der Besitzer zunächst von der Feuerwehr betreut und dann zur weiteren Versorgung an den Rettungsdienst übergeben.

Unter der Leitung von Stv. Kommandant Christian Zieten waren 6 Feuerwehr-Einsatzkräfte mit dem Löschfahrzeuge LF 10 im Einsatz. Mit vor Ort war der Rettungsdienst.

Einsatzende war um 16:15 Uhr.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Reichenau, übermittelt durch news aktuell