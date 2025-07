Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 250725.1 Itzehoe: Schockanrufe: Die Täter werden nicht müde, scheitern aber immer öfter an der Vorsicht der Opfer!

Itzehoe (ots)

Ob es die unermüdliche Aufklärung durch die Polizei, der gesunde Menschenverstand oder aber die warnenden Hinweise durch Familie und Freunde waren, lässt sich nur vermuten. Fakt ist, dass Telefonbetrüger, die gestern sehr aktiv waren, bei den Opfern auf taube Ohren und konsequentes Auflegen stießen.

Allein in Glückstadt und in Kellinghusen waren es am Donnerstag mindestens zwölf zumeist ältere Personen, die den Anruf eines Betrügers erhielten. Sämtliche am Telefon vorgebrachten unwahren Geschichten zielten darauf ab, an Daten, Geld oder Wertgegenstände der Opfer zu gelangen. Erfreulicherweise legten alle Angerufenen eine gesunde Skepsis an den Tag und gingen auf keine der Forderungen ein, so dass keine Vermögensschäden bei den Geschädigten entstanden. Ein Ergebnis, dass die Itzehoer Polizei sehr erfreut und dass sicherlich auch auf die intensive Präventions- und Öffentlichkeitsarbeit zurückzuführen ist.

Insgesamt waren es in der laufenden Woche 31 Taten dieser Art, die der Polizeidirektion Itzehoe zur Kenntnis gelangten. Allein 19 davon ereigneten sich in Glückstadt, alle scheiterten am Verhalten der Opfer.

Die Itzehoer Polizei rät in diesem Zusammenhang: - Gehen Sie nicht auf die Forderungen fremder Anrufer ein, egal wie glaubhaft sie klingen. Legen Sie einfach auf. - Geben Sie am Telefon keine persönlichen Daten oder Auskünfte zu Vermögensverhältnissen preis. - Berücksichtigen Sie: Die Polizei bittet Sie niemals per Telefon um die Herausgabe von Geld oder Wertgegenständen. Übergeben Sie diese Dinge auch nicht an andere, Ihnen unbekannte Menschen! - Lassen Sie keine Fremden in Ihre häusliche Umgebung. - Wenden Sie sich an die Polizei, sollten Sie einen derartigen Anruf erhalten haben oder sollten Sie Hilfe bei der Bewertung eines Anrufes haben.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell