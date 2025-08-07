LPI-J: RWE Graffiti in Bad Sulza

Apolda (ots) - Obwohl er mit STOP-Signal, Blaulicht und Martinshorn zum Halten aufgefordert wurde, raste ein 36-Jähriger mit stark überhöhter Geschwindigkeit vor der Polizei davon. Die Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer nahm er dafür billigend in Kauf. Der polizeibekannte Mann ist bereits seit längerem nicht mehr im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und das Kennzeichen des Fahrzeuges war gefälscht. Der PKW ...

