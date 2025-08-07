LPI-J: RWE Graffiti in Bad Sulza
Bad Sulza (ots)
An einer Mauer in der Ludwig-Wiegand-Straße 14 in Bad Sulza haben gestern Nacht Unbekannte einen 6 Meter langen Schriftzug "FC RWE" gesprüht. In Tatortnähe konnte die Polizei zwei Personen feststellen. Zur Erhärtung des Tatnachweises werden Zeugen gesucht. (Polizeiinspektion Apolda - Tel.: 03644/541-0).
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell