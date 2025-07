Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Großefehn - Verkehrsunfall mit Rettungswagen

Eine Autofahrerin ist am Dienstag in Großefehn mit einem Rettungswagen kollidiert. Nach ersten Erkenntnissen fuhr gegen 13 Uhr eine 24-jährige Renault-Fahrerin auf der Schrahörnstraße in Richtung Kanalstraße Süd und wollte dafür die Bundesstraße 72 überqueren. Auf der Kreuzung stieß sie mit einem Rettungswagen zusammen, der sich auf Alarmfahrt in Fahrtrichtung Ulbargen befand. Die Renault-Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Die RTW-Besatzung und der transportierte Patient blieben nach derzeitigem Stand unverletzt. Die Straße war vorübergehend vollgesperrt, konnte aber gegen 13.45 Uhr wieder freigegeben werden.

Großefehn - Autofahrer flüchtet nach Unfall

Ein Autofahrer ist am Montag nach einem Verkehrsunfall in Timmel (Großefehn) geflüchtet. Gegen 15.30 Uhr wollte der Unbekannte mit seinem Pkw von einem Privatparkplatz an der Leerer Landstraße, etwa 50 Meter vor der Einmündung zur Ulbarger Straße, wieder auf die Fahrbahn fahren. Hierbei missachtete der Autofahrer die Vorfahrt einer 14-jährigen Pedelec-Fahrerin auf dem dortigen Geh- und Radweg und stieß mit ihr zusammen. Das Mädchen wurde leicht verletzt. Der Fahrer und Beifahrer sollen noch ausgestiegen und sich nach dem Befinden des Mädchens erkundigt haben, dann aber weitergefahren sein. Die beiden Männer waren etwa 20 bis 30 Jahre alt. Auf der Rücksitzbank soll noch ein Kind gesessen haben. Bei dem Pkw handelte es sich mutmaßlich um einen silbernen VW. Die Polizei bittet unter 04944 914050 um sachdienliche Hinweise.

Norden - Von Fahrbahn abgekommen

Ein 19-jähriger Autofahrer ist in der Nacht zu Mittwoch in Norden von der Bundesstraße abgekommen. Er fuhr gegen 1 Uhr mit einem Opel auf der B 72 aus Norddeich kommend in Richtung Norden. Nach ersten Erkenntnissen wich er einem Wildtier aus und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der 19-Jährige kam nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach. Er wurde leicht verletzt. An dem Auto entstand Totalschaden. Es musste abgeschleppt werden. Darüber hinaus wurden ein Leitpfosten und die Berme beschädigt.

Norden - Unfallflucht

Zu einem Spiegelunfall im Begegnungsverkehr kam es am Dienstag in Norden. Gegen 14.20 Uhr fuhr eine Mercedes-Fahrerin auf der B 72 in Fahrtrichtung Norden, als ihr kurz nach der Tankstelle in Süderneuland II ein Autofahrer entgegenkam, der auf ihre Spur geriet und gegen ihren Außenspiegel stieß. Der Spiegel riss durch den Zusammenprall ab. Ein weiterer Autofahrer hinter dem Mercedes musste dem Unbekannten noch ausweichen, um einen weiteren Zusammenstoß zu verhindern. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt in Fahrtrichtung Marienhafe unerlaubt fort. Er soll einen weißen Pkw gefahren haben. Hinweise nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

