POL-AUR: Friedeburg - Motorradfahrer nach Unfall verstorben

Landkreis Wittmund

Der 72-jährige Motorradfahrer, der am Samstag bei einem Verkehrsunfall in Friedeburg schwer verletzt wurde, ist am Montag im Krankenhaus verstorben.

Der Mann aus Zetel war am Samstag gegen 16.20 Uhr mit einem Motorrad auf der Marxer Hauptstraße gefahren und mit einem abbiegenden Traktorfahrer kollidiert. Mit lebensgefährlichen Verletzungen wurde der Mann in eine Klinik gebracht. Dort erlag der 72-Jährige am Montag seinen Verletzungen.

Zur Erstmeldung vom 20.07.2025: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104233/6080242

