Am Sonntag gegen 12.30 Uhr kam es vor einem Supermarkt an der Esenser Straße in Wittmund zu einem Parkplatzunfall. Ein Hyundai-Fahrer kollidierte nach ersten Erkenntnissen beim Rangieren mit einem geparkten VW und flüchtete anschließend. Eine bislang unbekannte Frau hatte das Geschehen beobachtet und meldete den Vorfall im Markt. Die Zeugin ist namentlich leider nicht bekannt. Sie wird gebeten, mit der Polizei unter 04462 9110 Kontakt aufzunehmen.

Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am Sonntagabend in Wittmund einen Unfall verursacht und ist geflüchtet. Gegen 21.45 Uhr fuhr der Unbekannte auf der Emdener Straße und kam, offenbar aufgrund zu hoher Geschwindigkeit, beim Linksabbiegen nach rechts von der Fahrbahn ab. Er touchierte einen geparkten schwarzen Audi A6 an der Front und verursachte Sachschaden. Der Verursacher flüchtete unerlaubt. Er soll einen weißen Kleinwagen gefahren haben. Die Polizei bittet unter 04462 9110 um Hinweise.

Auf dem Parkplatz eines Bankinstituts in Wittmund hat sich am Sonntag eine Unfallflucht ereignet. Ein derzeit unbekannter Autofahrer stieß zwischen 11 Uhr und 18.30 Uhr auf dem Parkplatz in der Straße Am Markt beim Ein- oder Ausparken gegen einen Skoda Octavia. An dem Skoda entstand ein Schaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen, fuhr der Verursacher davon. Hinweise nimmt die Polizei unter 04462 9110 entgegen.

