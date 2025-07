Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Samstag, 19.07.2025

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Straßenverkehrsgefährdung

Nachdem am Freitagabend, gegen 18:30 Uhr, in Aurich ein unbekleideter Mann mit einem Gartenstuhl mehrere Verkehrsteilnehmer gefährdete, sucht die Polizei weitere Geschädigte. Personen, die aufgrund des Mannes mit ihren Fahrzeugen abbremsen oder ausweichen mussten, werden gebeten, sich unter 04941 606215 zu melden.

Verkehrsgeschehen

Norden - Zusammenstoß zwischen Zugmaschine und Ampel

Am Freitagvormittag wird auf der Bundesstraße 72, Höhe Toom-Baumarkt, eine Ampelanlage erheblich beschädigt, als ein mit einem Kettenbagger beladener Tieflader dagegen stieß. Der 20-jährige Fahrer wollte die Ampel passieren, als die überhöhte Ladung mit der Anlage kollidierte. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten zudem fest, dass der Fahrer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war.

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Wittmund - Mehrere Polizeieinsätze beim Bürgermarkt

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es rund um den Bürgermarkt in Wittmund zu mehreren polizeilichen Einsätzen wegen Körperverletzungsdelikten.

Gegen 22:30 Uhr wurde ein 26-jähriger Wittmunder in der Osterstraße von einer bislang unbekannten Person ins Gesicht geschlagen und dabei verletzt.

Gegen 2:00 Uhr geriet eine 32-jährige Frau aus Esens in der Straße Am Markt in einen Streit mit einer bislang unbekannten Person. Sie beleidigte, schlug und trat auf diese ein.

Gegen 3:00 Uhr wurde ein 16-jähriger Wittmunder in der Drostenstraße von zwei bislang unbekannten Männern angegriffen und verletzt.

Die Polizei Wittmund bittet Zeugen, die Hinweise zu den unbekannten Personen geben können, sich unter 04462 9110 zu melden.

Verkehrsgeschehen

-

