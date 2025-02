BPOLI-SB: 61-Jährige schlägt alkoholisiert gegen Taxen und leistet Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Saarbrücken (ots) - Die Beamtinnen und Beamten der Bundespolizeiinspektion Saarbrücken konnten am 8. Februar 2025 einen von den luxemburgischen Behörden gesuchten Franzosen in Überherrn festnehmen. Nach der Vorführung beim Ermittlungsrichter übergaben ihn die Bundespolizisten in die Obhut der Justiz. Am ...

