Bundespolizeiinspektion Saarbrücken

BPOLI-SB: Missbrauch von Notrufen - 28-Jährige alarmiert Bundespolizei und Feuerwehr

Saarbrücken (ots)

Am 20. Februar 2025 löste um kurz vor 22:00 Uhr die Brandmeldeanlage am Hauptbahnhof in Saarbrücken aus. Das rief neben der Bundespolizei auch die Berufsfeuerwehr auf den Plan.

Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Saarbrücken begaben sich unvermittelt zur Aufklärung der Ursache des Alarmes zur betroffenen Örtlichkeit im Saarbrücker Hauptbahnhof. Zeitgleich trafen die Kolleginnen und Kollegen der Berufsfeuerwehr an der Einsatzörtlichkeit ein.

Nach ersten Erkenntnissen wurde der Brandalarm mittels Handfeuermelder ausgelöst - dieser war beschädigt worden. Ein Brandgeschehen konnte im Bereich des zerstörten Handfeuermelders und mithin in den umliegenden Bereichen am Hauptbahnhof gänzlich ausgeschlossen werden.

Im Nachgang an den Einsatz wertete die Bundespolizei die Videodatenträger aus: hier konnte eine Frau dabei beobachtet werden, wie sie im Vorbeigehen den betroffenen Handfeuermelder mit der Hand zerschlägt und so den Brandalarm auslöste. Da die 28-Jährige deutscher Staatsangehörigkeit bereits polizeibekannt ist, konnte Sie mittels Lichtbildabgleich durch eine Beamtin der Bundespolizeiwache am Hauptbahnhof zweifelsfrei identifiziert werden.

Die Beschuldigte erwartet nun ein entsprechendes Strafverfahren.

