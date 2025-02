Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Randalierer erhalten Platzverweis

Kaiserslautern (ots)

Mehrere Jugendliche haben am späten Mittwochnachmittag in einem Einkaufszentrum am Fackelrondell für Aufsehen gesorgt. Auf das Konto der vier Jungen gehen mehrere beschädigte Absperrpfosten und eine beschädigte Rolltreppe.

Die Personen im Alter zwischen 14 und 17 Jahren pöbelten gegen 17:30 Uhr Passanten an und randalierten im Gastronomiebereich der Mall. Hierbei warfen sie die Sicherungspfosten umher und wirkten auf die Rolltreppe ein, indem sie den Handlauf festhielten. Ein Sicherheitsmitarbeiter verständigte schließlich die Polizei.

Die Beamten trafen die Jugendlichen an und kontrollierten sie. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen erhielten alle Beteiligten einen Platzverweis für den Rest des Tages. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung dauern an. |kfa

