Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Unbekleideter Mann sorgte für Aufsehen

Landkreis Aurich (ots)

Ein unbekleideter Mann hat am Freitagabend in der Auricher Innenstadt für Aufsehen gesorgt. Ein 32-Jähriger lief gegen 18.30 Uhr unbekleidet, mit einem Gartenstuhl, vom Hoheberger Weg über die Große Mühlenwallstraße. Er gefährdete hierbei nicht nur sich selbst, sondern auch andere Verkehrsteilnehmer. Den hinzugerufenen Polizeibeamten gelang es schließlich, den Mann zu fixieren. Hierbei leistete der 32-Jährige Widerstand und verletzte einen Polizeibeamten an der Hand. Der Beamte war nicht mehr dienstfähig. Der 32-jährige Beschuldigte wurde in Gewahrsam genommen. Er musste aufgrund seiner Verfassung in eine psychiatrische Einrichtung gebracht werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell