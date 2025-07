Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Großheide - Beet geplündert

In Großheide haben Unbekannte ein Pflanzenbeet der Gemeinde geplündert. Insgesamt 19 Blumenpflanzen und Ziergräser wurden zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen im Fenneweg gestohlen. Das Beet war erst kürzlich als Verkehrsinsel auf der Gemeindestraße angelegt worden. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter 04936 912760.

Aurich - Werkzeuge gestohlen

Auf einem Parkplatz in Aurich-Extum kam es zu einem Diebstahl. Bislang Unbekannte beschädigten vor einem Baumarkt im Dreekamp eine Reparaturstation für Fahrräder und entwendeten mehrere fest angebrachte Werkzeuge. Die Tat ereignete sich zwischen Samstagabend und Donnerstagmorgen. Hinweise nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Pedelec-Fahrerin von Autotür getroffen

Ein Pedelec-Fahrerin ist am Donnerstag in Aurich mit einer geöffneten Autotür kollidiert. Ein Nissan-Fahrer war gegen 11.10 Uhr auf dem Fischteichweg unterwegs und hielt verkehrsbedingt auf Höhe eines Fußgängerüberwegs an. Sein 36-jähriger Beifahrer nutzte offenbar diese Gelegenheit, um das Fahrzeug zu verlassen. Er öffnete die Beifahrertür, ohne auf den nachfolgenden Radverkehr zu achten. Eine herannahende 69-jährige Pedelec-Fahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und stieß gegen die geöffnete Tür. Die Frau stürzte und wurde leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie ins Krankenhaus.

Aurich - Unfallflucht

Zu einer Unfallflucht kam es am Donnerstag in Aurich-Popens. Zwischen 14.15 Uhr und 14.45 Uhr stieß ein bislang unbekannter Autofahrer vor einem Supermarkt in der Raiffeisenstraße beim Rangieren gegen die Beifahrerseite eines roten Mazda 2. Ohne eine Regulierung des Schadens zu ermöglichen, flüchtete der Verursacher. Die Polizei bittet unter 04941 606215 um Hinweise.

