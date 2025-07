Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Kellerbrand in der Innenstadt

Landkreis Aurich (ots)

In der Nacht zu Donnerstag ist im Keller eines Mehrparteienhauses in der Auricher Innenstadt ein Feuer ausgebrochen. Gegen 3 Uhr wurden die Einsatzkräfte in die Zingelstraße alarmiert.

Die Feuerwehr konnte den Brand löschen und alle neun Bewohner des Hauses sowie weitere Bewohner eines angrenzenden Gebäudekomplexes evakuieren. Drei Bewohner erlitten eine Rauchgasintoxikation und wurden vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Nachdem der Kellerbereich gelüftet wurde, konnten die übrigen Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zwischen 2.45 Uhr und 3.15 Uhr gerieten in der Marktpassage und in der Graf-Enno-Straße auch Mülltonnen in Brand. Die Polizei schließt einen Zusammenhang derzeit nicht aus.

Zeugen, die in der Innenstadt verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter 04941 606215 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell