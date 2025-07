Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Autofahrer kollidiert mit Radfahrer

Aurich - Straßenlaternen beschädigt

Südbrookmerland/Victorbur - Doppelgarage brannte

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Norden - Autofahrer kollidiert mit Radfahrer

Ein Autofahrer ist am Dienstag in Norden mit einem Radfahrer kollidiert. Gegen 15.50 Uhr war ein 65-jähriger Pedelec-Fahrer auf dem Radweg der Bundesstraße 72 aus Richtung Marienhafe kommend in Richtung Norden unterwegs. Aus dem Südring kam ein 57-jähriger Audi-Fahrer und wollte auf die Bundesstraße fahren. Er übersah den Radfahrer und stieß mit ihm zusammen. Der 65-jährige Mann wurde leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus.

Aurich - Straßenlaternen beschädigt

Zu einer Unfallflucht kam es vergangene Woche in Aurich. Am Montag, 7. Juli, beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Zeit zwischen 8 Uhr und 18 Uhr mehrere Straßenlaternen und einen Stromverteiler in der Hoheluchter Straße. Vermutlich fuhr der Verursacher ein landwirtschaftliches Fahrzeug. Die Polizei bittet um Hinweise unter 04941 606215.

Brandgeschehen

Südbrookmerland/Victorbur - Doppelgarage brannte

Im Ackerpad in Victorbur ist am Dienstagabend ein Feuer in einer Doppelgarage ausgebrochen. Die Leitstelle wurde um kurz nach 20 Uhr alarmiert. Als die Feuerwehr an der Örtlichkeit eintraf, stand die Garage bereits in Vollbrand. Während des Brandgeschehens explodierten mehrere Gasflaschen. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Die Bewohner des angrenzenden Wohnhauses hatten das Gebäude eigenständig verlassen können. Die Feuerwehren Oldeborg, Uthwerdum und Wiegboldsbur waren mit über 50 Kräften vor Ort und übernahmen die Löscharbeiten. Der entstandene Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen im fünfstelligen Euro-Bereich. Durch die Flammen wurden unter anderem ein Motorrad und Kleinkrafträder zerstört. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der Brandort wurde beschlagnahmt.

