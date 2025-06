Bundespolizeidirektion München: Bundespolizei Waidhaus lobt ehrlichen Finder - Geldbeutel mit fast 3.000 Euro kehrt zurück

Bundespolizeidirektion München

Waidhaus -- Am Sonntagvormittag (24. Juni) stand ein 56-jähriger Mann vor der Tür der Bundespolizeiinspektion Waidhaus - allerdings nicht, weil er Ärger hatte. Im Gegenteil: Er brachte eine prall gefüllte Geldbörse vorbei, die er in Eslarn gefunden hatte. Der Inhalt waren stolze 2.910,30 Euro in bar.

Die Kolleginnen und Kollegen nahmen den Geldbeutel in amtliche Obhut, um die privaten Rechte des Eigentümers zu schützen. Es dauerte nicht lange bis sich das Fundbüro in Eslarn meldete und den Beamten der Bundespolizei eine heiße Spur vorgab. Der mutmaßliche Besitzer meldete sich dort und lieferte eine Beschreibung der Geldbörse ab, die so präzise war, dass die Beamten Verwechslungen eindeutig ausschließen konnten. Der rechtmäßige Eigentümer hatte seine Brieftasche kurz auf dem Autodach abgelegt und wurde durch ein Gespräch abgelenkt. Mit der Konzentration ging auch der Geldbeutel verloren. Die wertvolle Ladung flog während der Fahrt vom Dach - und landete wenig später in den Händen eines aufmerksamen und ehrlichen Finders. Die Bundespolizei übergab dem überaus erleichterten Eigentümer sein Eigentum zurück. Der Finder erklärte sich bereit, seine Kontaktdaten an den Besitzer weiterzugeben - ein Zeichen echter Fairness. Wer so viel Geld findet und es zurückgibt, zeigt ein hohes Maß an Ehrlichkeit und Verantwortungsbewusstsein - dafür sprechen wir unseren ausdrücklichen Dank aus.

