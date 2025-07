Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Südbrookmerland - Einbruch in Supermarkt

Am Wochenende kam es in Victorbur zu einem Einbruch in einen Supermarkt. Bislang Unbekannte verschafften sich zwischen Samstagabend und Montagmorgen gewaltsam Zutritt zu einem Discounter im Handelsring. Nach ersten Erkenntnissen stiegen die Täter über das Dach in den Markt ein. Es wurden Tabakwaren gestohlen. Zeugen, die in dem Bereich verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter 04941 606215 zu melden.

Verkehrsgeschehen

Norderney - Unfall auf Kreuzung

Auf Norderney hat sich am Sonntag ein Verkehrsunfall ereignet. Gegen 13.50 Uhr fuhr ein 24-jähriger BMW-Fahrer auf der Straße Zum Fähranleger und missachtete in der Kreuzung zur Straße Am Hafen die Vorfahrt eines Taxi-Fahrers. Der BMW-Fahrer kollidierte mit der Beifahrerseite des Taxis. In dem Taxi wurden der Fahrer und eine 64-jährige Insassin leicht verletzt. Die Frau wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der BMW-Fahrer und sein Beifahrer blieben unverletzt. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 40.000 Euro.

