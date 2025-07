Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Tatverdächtige nach Einbruch in Supermarkt gefasst (Korrektur Uhrzeit)

Landkreis Aurich (ots)

Norden - Tatverdächtige nach Einbruch in Supermarkt gefasst

In Norden kam es in der Nacht zu Donnerstag zu einem Einbruch in einen Supermarkt. Um kurz nach 3 Uhr wurde die Polizei aufgrund eines Einbruchalarms zu einem Verbrauchermarkt in die Gewerbestraße gerufen. Als die Beamten an der Örtlichkeit eintrafen, flüchteten zwei Personen mit dem Diebesgut, es handelte sich dabei um Tabakwaren und Bargeld, aus dem Gebäude. Die Polizei konnte die beiden Tatverdächtigen, zwei Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren, vor Ort vorläufig festnehmen. Gegen die beiden wird nun ermittelt. Sie stehen im Verdacht, auch für weitere Einbruchstaten im Stadtgebiet verantwortlich zu sein. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Jugendlichen an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. Die polizeilichen Ermittlungen hierzu dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell