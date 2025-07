Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Friedeburg - Nach Fahrradunfall geflüchtet

Wittmund - Seat-Fahrer geflüchtet

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Friedeburg - Nach Fahrradunfall geflüchtet

Die Polizei bittet um Hinweise zu einer Unfallflucht, die sich am Mittwoch in Friedeburg ereignet hat. Ein 16-Jähriger war gegen 16 Uhr mit seinem Rennrad auf dem Radweg der Horster Straße in Richtung Horsten unterwegs. Kurz hinter der Einmündung zum Bitzenlander Weg soll ihm ein Radfahrer mit Fahrradanhänger mittig entgegengekommen sein, sodass der Jugendliche ausweichen musste. Der 16-Jährige stürzte dabei über seinen Fahrradlenker und wurde nicht unerheblich verletzt. Der unbekannte Radfahrer entfernte sich von der Örtlichkeit, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Er wird beschrieben als etwa Mitte bis Ende 30, circa 1,75 Meter groß mit normaler Statur. Er hatte einen Dreitagebart, dunkelbraune, leicht gewellte Haare und trug dunkle Kleidung. In seinem Fahrradanhänger soll ein Kleinkind gesessen haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 04465 945780 entgegen.

Wittmund - Seat-Fahrer geflüchtet

Der Fahrer eines schwarzen Seat ist am Mittwoch nach einem Verkehrsunfall in Wittmund geflüchtet. Gegen 16.50 Uhr touchierte der bislang unbekannte Seat-Fahrer auf einem Parkplatz in der Agnes-von-Rietberg-Straße eine Straßenlaterne und verursachte Sachschaden. Ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen, fuhr er davon. Der Seat dürfte im hinteren Fahrzeugbereich, vermutlich an der Beifahrerseite, ebenfalls beschädigt worden sein. Hinweise nimmt die Polizei unter 04462 9110 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell