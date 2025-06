Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Herschbach, Salz - Diebstahl von Grabschmuck

Herschbach (OWW), Salz (ots)

In der Nacht vom 29.05.2025 auf den 30.05.2025 wurden im Bereich des Friedhofes Herschbach (OWW) und dem Friedhof Salz mehrere Grabschmuckutensilien entwendet. Es handelte sich um Messing-, Bronze- und Kupferfiguren. Entsprechende Strafanzeigen wurden aufgenommen. Hinweise auf mögliche Täter nimmt die Polizeiinspektion Westerburg entgegen. Geschädigte Personen sollen sich ebenfalls an die Polizei in Westerburg wenden.

