POL-EU: Mülltonne to go- Wenn das Mofa zum Müllwagen wird

Zülpich-Hoven (ots) - Am gestrigen Montag (21. Oktober) kollidierte ein 44-jähriger Pkw-Fahrer aus dem Kreis Heinsberg auf der Luxemburger Straße in Zülpich-Hoven mit einer Verkehrsinsel. Der Mann befuhr die Luxemburger Straße in Fahrtrichtung Ortsausgang. Nach eigenen Angaben rannte ein Fußgänger über die Fahrbahn. Im Anschluss entfernte sich der Fußgänger in Richtung der dortigen Klinik. Der 44-Jährige musste ...

mehr