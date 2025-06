POL-PDMT: Burgschwalbach. Einbrüche im Märchenwald

Kroppach (ots) - In der Nacht auf Pfingstmontag, 09.06.2025, entwendeten Unbekannte alle 4 Kompletträder eines Personenkraftwagens Audi A6, der in der Ringstraße in Kroppach abgestellt war. Zur Demontage der Räder wurde das Auto auf Pflastersteine gebockt und blieb so zurück. Hinweise auf die Tat oder verdächtige Feststellungen in dem Zusammenhang werden an die Polizei Hachenburg erbeten. Rückfragen bitte an: ...

