Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Holtgast - Einbruch in Wohnhaus

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Zu einem Einbruch kam es am Mittwoch in Holtgast. Zwischen 9 Uhr und 10 Uhr verschafften sich bislang Unbekannte in der Straße Deichblick gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus. Die Innenräume wurden durchsucht und diverse Wertgegenstände gestohlen. Zeugen, die in dem Bereich verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter 04971 926500 zu melden.

