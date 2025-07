Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Fahrradtasche gestohlen

Ein 73 Jahre alter Mann ist am Mittwochmittag in der Norder Innenstadt Opfer eines Diebstahls geworden. Gegen 12 Uhr befand sich der 73-Jährige mit seinem Fahrrad auf dem Neuen Weg. Ein Unbekannter nutzte offenbar einen Moment der Unachtsamkeit und entwendete unbemerkt die Lenkradtasche samt Inhalt vom Rad. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

Aurich - Ölkanister und Farbeimer illegal entsorgt

In Aurich-Ogenbargen haben Unbekannte ihren Abfall illegal entsorgt. Zwischen vergangenem Donnerstag, 10 Uhr, und Freitag, 10 Uhr, wurden im Schlichmoorweg drei Kanister mit Öl und ein Eimer Farbe unerlaubt in der Natur entsorgt. Die Polizei bittet unter 04941 606215 um Zeugenhinweise.

Großefehn - Auto zerkratzt

Zu einer Sachbeschädigung kam es in der Nacht zu Dienstag in Großefehn. Unbekannte zerkratzten auf einem Grundstück in der Straße Hohe Thee einen Hyundai Tucson mit einem spitzen Gegenstand und verursachten einen Schaden im dreistelligen Euro-Bereich. Hinweise auf verdächtige Personen nimmt die Polizei unter 04944 914050 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Hinte - Zeugen gesucht

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich am vergangenen Freitag auf der Strecke von Hinte nach Greetsiel ereignet hat. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein 45 Jahre alter Fahrer eines Campers zwischen 15.30 Uhr und 15.50 Uhr von Hinte nach Greetsiel. Der Mann soll mit seinem indigofarbenen Citroen Poessl auf der Cirkwehrumer Straße, der Uttumer Straße, der Pewsumer Landstraße und der Greetsieler Straße immer wieder in den Gegenverkehr geraten sein. Im Bereich Jennelt soll es fast zu einem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden schwarzen Pkw gekommen sein. Die Polizei sucht den Fahrer des schwarzen Autos sowie weitere Zeugen oder Geschädigte. Sie werden gebeten, sich unter 04931 9210 bei der Polizei zu melden.

Norden - Pedelec-Fahrer kollidierten

Zwei Pedelec-Fahrer sind am Dienstagabend in Norden zusammengestoßen. Gegen 20.10 Uhr fuhr ein 17-Jähriger mit seinem Pedelec auf der Brückstraße stadteinwärts und wollte in einer Kurve in die Straße In der Gnurre abbiegen. In der Kurve stieß er mit einem entgegenkommendem 34-jährigen Pedelec-Fahrer zusammen. Der Jugendliche wurde leicht verletzt.

Hagermarsch - Motorradfahrer kollidiert mit Damwild

Ein Motorradfahrer ist am Mittwoch in Hagermarsch mit einem Damwild kollidiert. Der 45-jährige Mann fuhr gegen 10.50 Uhr mit dem Krad auf der Straße Hufschlag in Richtung Dornumersiel, als nach ersten Erkenntnissen plötzlich ein Damwild von rechts nach links über die Fahrbahn lief. Der Motorradfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und stieß mit dem Tier zusammen. Der 45-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und mit einem Rettungswagen und Notarzt ins Krankenhaus gebracht. Das Damwild wurde vermutlich verletzt, war dann aber nicht mehr vor Ort.

Berumbur - Pedelec-Fahrer verletzt

In Berumbur ist am Mittwoch ein Pedelec-Fahrer bei einem Unfall verletzt worden. Ein 54-jährige Ford-Fahrer war gegen 16.35 Uhr auf der Straße Sandlage unterwegs und wollte nach rechts auf die Hauptstraße einbiegen. Hierbei missachtete er nach ersten Erkenntnissen die Vorfahrt eines 36-jährigen Pedelec-Fahrers, der von rechts kam und dort auf dem Radweg fuhr. Es kam zum Unfall. Der Pedelec-Fahrer wurde leicht verletzt.

