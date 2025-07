Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich in der Nacht zu Samstag in Wiesmoor ereignet hat. Zwischen 1 Uhr und 1.30 Uhr war ein bislang unbekannter Autofahrer auf der Pollerstraße in Richtung Hauptstraße unterwegs und kam in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Er fuhr über einen Bordstein und kollidierte mit einem Stabmattenzaun. Es entstanden Sachschaden im vierstelligen Euro-Bereich. Der Unfallverursacher flüchtete von der Örtlichkeit, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Die Polizei bittet unter 04944 914050 um Hinweise.

Ein Autofahrer hat am Dienstag in Aurich einen Unfall verursacht und ist geflüchtet. Gegen 19.30 Uhr fuhr ein VW-Fahrer auf der Oldersumer Straße und wollte nach links in die Straße Am Hilgenholt abbiegen. Er verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und überfuhr mehrere Leitpfosten. Anschließend flüchtete der Autofahrer von der Örtlichkeit, konnte aber wenig später ermittelt werden. Der 49-jährige Mann stand unter Alkoholeinfluss. Gegen ihn wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

