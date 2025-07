Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Theene - Baggertür gestohlen

Am Wochenende haben unbekannte Täter in Theene die Tür eines Minibaggers gestohlen. Die Unbekannten entwendeten die Tür zur Fahrerkabine in der Forlitzer Straße auf Höhe der Hausnummer 3. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Südbrookmerland unter der Telefonnummer 04942 204200 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Großefehn - Schwerer Verkehrsunfall

Am Montagabend hat sich in Großefehn ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr gegen 21.25 Uhr ein 21 Jahre alter Renault-Fahrer auf dem Postweg in Richtung Strackholt. Aus bislang unbekannten Gründen kam er in einer Linkskurve von der Straße ab und landete in einem tiefen Straßengraben. Die Feuerwehr konnte den Mann aus dem Auto befreien. Der 21-Jährige zog sich schwere Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Das Auto wurde abgeschleppt.

Aurich - Zeugen gesucht

Nach einem Unfall am Montag in Aurich sucht die Polizei Zeugen. Nach ersten Erkenntnissen fuhren gegen 9.05 Uhr die Fahrerin eines blauen Skoda und die Fahrerin eines schwarzen VW nebeneinander auf der Leerer Landstraße in Richtung Leer. Der Skoda befand sich auf der linken Spur und der VW auf der rechten Fahrbahn. Die beiden Autos stießen seitlich zusammen. Verletzt wurde niemand. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 04941 606215 bei der Polizei Aurich zu melden.

Brandgeschehen

Aurich - Auto brannte

In Aurich hat am Dienstag ein Auto gebrannt. Ein 63-jähriger Autofahrer war gegen 7.20 Uhr auf der Egelser Straße in Richtung stadtauswärts unterwegs. Auf Höhe der Einmündung Schoolpad wartete der Fahrer an der dortigen rotzeigenden Ampel, als er den Brand seines Autos bemerkte. Der Fahrer konnte das Fahrzeug unverletzt verlassen, der VW Caddy brannte komplett aus. Die Fahrbahn war in Richtung Ostertorkreuzung für ungefähr 90 Minuten gesperrt. Ebenfalls vor Ort war die freiwillige Ortsfeuerwehr Wallinghausen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

