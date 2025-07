Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Einbruch in Wohnhaus

Unbekannte sind im Stiekelkamp in Norden in ein Wohnhaus eingebrochen. Die Täter nutzten nach ersten Erkenntnissen die urlaubsbedingte Abwesenheit der Bewohner und verschafften sich zwischen Samstag, 21. Juni, und Samstag, 5. Juli, über eine Terrassentür gewaltsam Zutritt zu dem Haus. Ob etwas entwendet wurde, ist noch nicht bekannt. Die Polizei bittet unter 04931 9210 um Hinweise.

Norderney - Versuchter Einbruch

Im Kiefernweg auf Norderney haben Unbekannte versucht, in ein Wohnhaus einzubrechen. Zwischen Donnerstag, 18 Uhr, und Samstag, 17 Uhr, machten sich die Täter an der Haustür eines Wohngebäudes zu schaffen, scheiterten jedoch. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter 04932 92980 zu melden.

Verkehrsgeschehen

Dornum - Kraftstoff gestohlen

Unbekannte haben vergangene Woche in Dornum hunderte Liter Diesel gestohlen. Die Tat ereignete sich zwischen vergangenem Montag, 16.15 Uhr, und Dienstag, 7 Uhr im Bollwarfsweg. Die Täter zapften in dem Zeitraum von einem geparkten Lkw rund 500 Liter Kraftstoff ab. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter 04933 992750.

Großheide - Berauscht gefahren

In Großheide hat die Polizei in der Nacht zu Sontag eine Autofahrerin angehalten und kontrolliert. Die 23-Jährige stand offenbar unter dem Einfluss berauschender Mittel. Ein Drogenvortest verlief positiv auf Amphetamine. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt. Der 23-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen.

Brandgeschehen

Großheide - Unterstand für Pferde in Brand geraten

Am Sonntagnachmittag ist in Großheide ein hölzerner Unterstand für Pferde in Brand geraten. Gegen 15.30 Uhr wurde das Feuer in der Coldinner Straße entdeckt und gemeldet. Menschen oder Tiere wurden nicht verletzt. Die alarmierte Feuerwehr war vor Ort mit über 60 Kräften im Einsatz, um das Feuer zu löschen. Der Pferdestall wurde komplett zerstört. Der entstandene Schaden liegt im fünfstelligen Euro-Bereich. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der Brandort wurde beschlagnahmt.

