Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich und Norden - Einbrüche

Aurich - Verkehrsunfall mit drei Leichtverletzten

Südbrookmerland - Fahren unter Alkoholeinfluss

Norden - Fahren unter Alkoholeinfluss

Aurich/Wittmund (ots)

Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Sonntag, den 06.07.2025

Landkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Einbruch in Schule

Mindestens ein bislang unbekannter Täter drang zwischen Freitag um 13 Uhr und Samstag um 9.30 Uhr in eine Schule in der Lenteler Straße in Norden ein, durchwühlte mehrere Räume und entwendete Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Mutmaßlich beim Eindringen in das Schulgebäude wurde ein Fenster beschädigt. Personen, die verdächtige Personen beobachtet oder Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Norden zu melden unter Telefon 04931 9210.

Norden - Einbruch in Jugendhaus

In der Zeit von Freitagabend gegen 21.10 Uhr und Samstagabend gegen 17 Uhr drang mindestens ein bislang unbekannter Täter in ein Jugendhaus in der Parkstraße 45 in Norden ein. Der Täter durchwühlte mehrere Räume und entwendete einen Bargeldbetrag im dreistelligen Bereich. Mutmaßlich beim Eindringen in das Gebäude wurde ein Fenster beschädigt. Personen, die verdächtige Personen beobachtet oder Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Norden zu melden unter Telefon 04931 9210.

Hage - Diebstahl auf Baustelle

Ein bislang unbekannter Täter entwendete zwischen Freitagnachmittag gegen 16.30 Uhr und Samstagmorgen gegen 7.30 Uhr auf einer Baustelle in der Doktor-Peterssen-Straße in Hage zwei sogenannte Abstützspindeln. Personen, die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Norden zu melden unter Telefon 04931 9210.

Aurich - Einbruch in unbewohntes Einfamilienhaus

Mindestens ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich am Samstag gegen 00.24 Uhr gewaltsam Zugang zu einem aktuell im Umbau befindlichen und unbewohnten Einfamilienhaus im Extumer Weg in Aurich. Der Täter durchsuchte offenbar die Räumlichkeiten und entwendete Diebesgut im niedrigen dreistelligen Bereich. Personen, die verdächtige Personen beobachtet oder Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Norden zu melden unter Telefon 04931 9210.

Aurich - Sachbeschädigungen an Autos

Am Samstagmittag kam es in Aurich zu Sachbeschädigungen an parkenden Autos. Zwischen 12.40 und 12.50 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Täter mutmaßlich mit einem spitzen Gegenstand einen VW Golf Sportsvan auf dem Parkplatz in der Raiffeisenstraße. Weiter wurde zwischen 12 und 18 Uhr ein VW Polo in der Nürnburger Straße ebenfalls mutmaßlich mit einem spitzen Gegenstand beschädigt. Personen, die verdächtige Personen beobachtet oder Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Aurich zu melden unter Telefon 04941 6060.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Verkehrsunfall mit drei Leichtverletzten

In Aurich Walle kam es am Samstagvormittag gegen 10.20 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen. Ein 69-jähriger Renaultfahrer und dessen 68-jährige Beifahrerin aus Aurich sowie ein 51-jähriger Volvofahrer aus Dornum fuhren in genannter Reihenfolge auf dem Wallster Weg in Richtung Innenstadt. Der Renaultfahrer beabsichtigte ersten Erkenntnissen zu Folge, einen vorausfahrenden Traktor zu überholen und in die Eschener Gaste abzubiegen. Der Volvofahrer setzte ebenfalls zum Überholvorgang an. Zeitgleich fuhr ein 41-jähriger Daimlerfahrer aus Cloppenburg auf dem Wallster Weg in Richtung Walle. Als der Renault sich neben dem Traktor befand, kam es zur Kollision zwischen dem Renault und dem Daimler, in deren Folge der Daimler zusätzlich noch gegen den Volvo prallte und die Hecke im Vorgarten eines Anwohners beschädigte. Der Renaultfahrer, dessen Beifahrerin und der Volvofahrer wurden bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt und mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Die beteiligten Fahrzeuge wurden allesamt stark beschädigt. Der Renault und der Daimler waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Südbrookmerland - Fahren unter Alkoholeinfluss

Ein 47-jähriger Papenburger war am Samstag gegen 20.53 Uhr mit einem Opel Corsa auf der Emder Straße in Südbrookmerland unterwegs. Beamte der Polizei Aurich führten eine Verkehrskontrolle durch und stellten eine erhebliche Alkoholisierung fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 2,7 Promille. Dem Mann wurde schließlich eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Norden - Fahren unter Alkoholeinfluss

Der 63-jähriger Fahrer eines Renault Captur wurde am Samstag gegen 0.05 Uhr in der Osterstraße in Norden kontrolliert. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol steht. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 1,2 Promille. Dem Mann wurde schließlich eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Fehlanzeige

Verkehrsgeschehen

Fehlanzeige

