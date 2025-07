Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Großefehn - Schwerverletzter nach Verkehrsunfall

Eine 33-jährige Opelfahrerin aus Wiesmoor fuhr am Donnerstag gegen 18.25 Uhr auf der Oldendorfer Straße in Richtung Postweg. Zeitgleich fuhr ein 83-jähriger Mann aus Aurich mit einem elektrischen Krankenfahrstuhl den Postweg in Richtung Holtrop. Im Kreuzungsbereich Postweg / Oldendorfer Straße übersah die Opelfahrerin ersten Erkenntnissen zu Folge den Auricher. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der 83-Jährige wurde bei dem Verkehrsunfall schwer verletzt und von einem RTW in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand weiter Sachschaden an beiden Fahrzeugen.

Wirdum - Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen

Am Donnerstag gegen 14.25 Uhr kam es auf der Loppersumer Straße in Wirdum zu einem Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen. Ein 52-jähriger Autofahrer aus Osteel fuhr mit einem Audi A4 auf der K225 in Richtung Emden. Aus bislang unbekannter Ursache geriet das Auto nach links auf die Gegenfahrbahn. Hier stieß das Auto frontal mit dem entgegenkommenden VW T-Roc eines 36-jährigen Autofahrers aus Wirdum zusammen. Bei dem Zusammenstoß wurden die Autofahrer und ein Beifahrer im Audi leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand jeweils Totalschaden.

Aurich - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Fahrradfahrerin

Am Donnerstag gegen 11.50 Uhr kam es auf der Kirchdorfer Straße zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Fahrradfahrerin. Eine 26-jähriger Frau aus Südbrookmerland fuhr mit einem Pedelec auf dem Radweg stadtauswärts entlang der Kirchdorfer Straße und beabsichtigte, nach rechts auf eine Grundstücksauffahrt abzubiegen. Dabei touchierte sie den Ford einer 22-jährigen Autofahrerin, der auf einer dortigen Parkfläche abgestellt war. Die Radfahrerin verletzte sich bei dem Zusammenstoß leicht. Der Ford wird leicht beschädigt.

Südbrookmerland - Verkehrsunfall mit Kind und Flucht

Bereits am Freitag, den 27.06.2025 gegen 18.40 Uhr, kam es in Südbrookmerland auf der Auricher Straße zu einem Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten 11-jährigen Jungen. Ersten Erkenntnissen zu Folge war der Junge mit einem Fahrrad auf dem kombinierten Geh- und Radweg entlang der Auricher Straße in Richtung Georgsheil unterwegs. Auf Höhe einer Apotheke ist beabsichtige der Fahrer eines grauen Autos, von einem Parkplatz auf die Auricher Straße einzubiegen. Hierbei übersah er mutmaßlich den Jungen, sodass es zur Kollision zwischen dem Fahrrad und dem Auto kam. Der Junge stürzte und verletzte sich leicht. Der Autofahrer setzte seine Fahrt unvermittelt fort, ohne sich um den Jungen zu kümmern. Bei dem Auto könnte es sich um einen grauen Hyundai oder Honda mit Zulassung im Bezirk Aurich gehandelt haben. Personen, die Angaben zum Verursacher machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Aurich zu melden unter Telefon 04941 6060.

Aurich - Verkehrsunfallflucht

Bei einem Verkehrsunfall im Südeweg in Aurich Sandhorst wurde ein Fußgänger leicht verletzt. Am Donnerstag gegen 16.50 Uhr fuhr ein bislang unbekannter Autofahrer auf dem Südeweg in Richtung Esenser Straße. Aufgrund entgegenkommenden Verkehrs wich er nach rechts auf den dortigen Gehweg aus. Dabei touchierte er einen 56-jährigen Fußgänger aus Aurich und beinahe auch dessen Hund. Der Autofahrer setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten. Bei dem Auto des Unfallverursachers handelt es sich ersten Erkenntnissen zu Folge um einen älteren, gold-braunen Volvo, vermutlich Modell V70. Personen, die Angaben zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Aurich zu melden unter Telefon 04941 6060.

Aurich - Verkehrsunfallflucht

Am Freitag zwischen 8.15 und 9.33 Uhr kam es auf der Esenser Straße in Aurich in Höhe der Schützenstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verursacher befuhr die Esenser Straße in Richtung Wittmund und tochierte offenbar beim Vorbeifahren den auf dem Seitenstreifen abgeparkten Renault Kadjar der 26-jährigen Eigentümerin. Der Verursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Personen, die Angaben zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Aurich zu melden unter Telefon 04941 6060.

Hinte - Verkehrsunfallflucht

Bereits in der letzten Woche zwischen dem 26.06. um 12 Uhr und dem 29.06. um 13 Uhr kam es auf einem Parkplatz in der Brückstraße in Hinte zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 76-jährige Frau stellte ihren Fiat 500 am letzte Woche Donnerstag gegen 12 Uhr auf dem Parkplatz ab. Als sie am letzten Sonntag gegen 13 Uhr zum Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie Lackkratzer und Verformungen am Stoßfänger hinten links fest. Vermutlich wurde das Fahrzeug von einem unbekannten Fahrzeugführer beim Parkvorgang beschädigt. Personen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Hinte zu melden unter Telefon 04925 92540.

Aurich - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Eine 30 Jahre alte Autofahrerin aus Aurich fuhr am Donnerstagabend gegen 23.30 Uhr mit einem Audi auf der Ol Streek in Aurich und wurde von Beamten der Polizei Aurich einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei stellte sich heraus, dass die Frau nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ein durchgeführter Drogenschnelltest ergab, dass die Frau unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Ihr wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen.

Südbrookmerland - Straßenverkehrsgefährdung

Ein 58-jähriger Mann aus Ihlow steht im Verdacht, am Donnerstag zwischen 16.35 und 16.50 Uhr eine Straßenverkehrsgefährdung begangen zu haben. Ersten Erkenntnissen zu Folge soll der Mann mit einem schwarzen VW Tiguan mit stark überhöhter Geschwindigkeit auf der Auricher Straße in Südbrookmerland gefahren und dabei mehrfach in grob verkehrswidriger und rücksichtsloser Art und Weise überholt haben. Ein entgegenkommender LKW-Fahrer habe ausweichen und die Fahrbahn mit seinem LKW leicht verlassen müssen, um einen Verkehrsunfall zu verhindern. Die Polizei Aurich hat ein Strafverfahren eingeleitet die Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs aufgenommen. Zeugen, denen der VW Tiguan aufgefallen ist oder die selbst gefährdet worden sind, werden gebeten sich bei der Polizei Aurich zu melden unter Telefon 04941 6060.

