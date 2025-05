Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Gewaltdelikt bringt Drogenlager ans Licht

Oberhausen (ots)

Am Donnerstagmorgen (29.05.) erreichte die Polizei Oberhausen ein Notruf eines Zeugen, der der Leitstelle über eine Körperverletzung auf der Ruprechtstraße in Lirich berichtete. Im Anschluss begaben sich zwei Streifenwagenbesatzungen zu der vom Zeugen genannten Wohnung, in der der Mieter sowie weitere Gäste des Mieters angetroffen werden konnten. Im Rahmen des Einsatzes ergab sich, dass es zu einer wechselseitigen Körperverletzung zwischen dem Wohnungsmieter (41, Staatsangehörigkeit: deutsch) und einem Besucher des 41-Jährigen kam. Die Beamtinnen und Beamten nahmen daher den Sachverhalt mit dem Ziel der Anzeigenfertigung auf.

Während der Sachverhaltsaufnahme erhärtete sich jedoch der Verdacht, dass sowohl der Wohnungsmieter als auch die weiteren Anwesenden unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln standen und sich weitere verbotene Substanzen in der Wohnung befanden. Die eingesetzten Kräfte erwirkten daher über die Staatsanwaltschaft Duisburg einen Durchsuchungsbeschluss beim Amtsgericht Duisburg, woraufhin die Wohnung des 41-Jährigen unmittelbar durchsucht wurde. Bei der Durchsuchung wurden diverse Konsumartikel wie Spritzen, Dosen mit weißen Anhaftungen sowie eine Tüte mit 38 Gramm Metamphetamin gefunden und sichergestellt. Den 41-Jährigen erwartet nun auch hierzu ein Strafverfahren.

