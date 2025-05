Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Verkehrsunfall mit Personenschaden: Straßenreinigungsfahrzeug kippt beim Abbiegen um

Oberhausen (ots)

Am Mittwochmorgen (28.05.) kam es gegen 07:55 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Neumühler Straße in Oberhausen. Ein Straßenreinigungsfahrzeug kippte beim Abbiegen um, wodurch die Fahrerin leicht verletzt wurde. Nach ersten Ermittlungen fuhr das Straßenreinigungsfahrzeug aus der Mecklenburger Straße kommend in Richtung Neumühler Straße, als es beim Abbiegevorgang plötzlich ins Schwanken geriet und auf die linke Seite kippte. Die Fahrzeugführerin gab an, dass sie den Abbiegevorgang mit angepasster Geschwindigkeit durchgeführt, aber die Lenkung plötzlich versagt habe. Die Frau wurde bei dem Vorfall leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. Durch den Unfall wurden zwei weitere Pkw, eine Hauswand sowie die Fahrbahn der Neumühler Straße beschädigt. Im Zuge der Unfallaufnahme musste die Unfallörtlichkeit zeitweise gesperrt werden. Das Straßenreinigungsfahrzeug wurde durch die Polizei sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

