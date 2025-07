POL-AUR: Friedeburg - Schwerer Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletzter Person

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Friedeburg - Schwerer Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletzter Person

Am Donnerstagmorgen kam es auf der Marxer Hauptstraße in Friedeburg in Höhe des dortigen Gewerbegebiets zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Krad mit einer lebensgefährlich verletzten Person. Ersten Erkenntnissen zu Folge fuhr ein 23-jähriger Wiesmoorer gegen 6.50 Uhr mit einem Krad auf der Marxer Hauptstraße in Richtung Strudden. Zeitgleich fuhr ein 43-jähriger Mann aus Aurich mit einem Audi in Richtung Marx. In Höhe des Gewerbegebiets beabsichtige der Auricher offenbar nach links in die Straße "Im Gewerbepark" abzubiegen. Hierbei kollidierte das Auto mit dem entgegenkommenden Krad. Durch den Zusammenstoß wurde der Wiesmoorer lebensgefährlich verletzt und mittels Rettungshubschreiber in eine Klinik geflogen. Der Auricher wurde leicht verletzt und mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Marxer Hauptstraße bis etwa 10.05 Uhr voll gesperrt. Die Straße ist zum Berichtszeitpunkt wieder frei. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

