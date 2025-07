Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Norden - Betrunken unterwegs

In Norden haben Polizeibeamte am Montagnachmittag zwei betrunkene Fahrzeugführer aus dem Verkehr gezogen. Die Beamten kontrollierten in der Straße Am Markt zwei hintereinanderfahrende Krankenfahrstuhl-Fahrer. Ein Test bestätigte den Verdacht, dass die Männer betrunken waren. Sie hatten Atemalkoholwerte von über 1,5 Promille. Den beiden 59-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen beide wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Upgant-Schott - Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Polizeibeamte aus Norden haben am Dienstag einen Autofahrer angehalten und kontrolliert. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 36 Jahre alte Fahrer keine Fahrerlaubnis besaß. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Verfahren eingeleitet.

Aurich - Unfallflucht im Kreisverkehr

Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich am Dienstag in Aurich ereignet hat. Eine derzeit unbekannte Fahrradfahrerin war gegen 8.55 Uhr auf dem Radweg der Straße Dreekamp unterwegs. Im dortigen Kreisverkehr, auf Höhe des Heiratswegs, stieß sie mit einer entgegenkommenden 49 Jahre alten Radfahrerin zusammen. Die unbekannte Frau, die mit einem gelben Oberteil und einer schwarzen Hose bekleidet war, entfernte sich unerlaubt nach dem Zusammenstoß. Unter der Telefonnummer 04941 606215 nimmt die Polizei Zeugenhinweise entgegen.

Wirdum - Auto überschlug sich

Am Montag hat sich in Wirdum ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Nach bisherigen Ermittlungen fuhr ein 24 Jahre alter VW-Fahrer auf der Marienhafer Straße in Richtung Upgant-Schott. Gegen 16 Uhr kam er aus bisher ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve nach links von der Straße ab. Der VW überschlug sich mehrfach und prallte gegen ein Verkehrszeichen. Der Fahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Sonstiges

Aurich - Kind nach kurzer Suche gefunden

Am Dienstagabend wurde ein Kind in Aurich als vermisst gemeldet. Die Polizei erhielt gegen 19 Uhr die Meldung, dass am Badesee in Tannenhausen ein Kind vermisst werde. Unverzüglich begann die Suche, woran auch die Feuerwehr und die DLRG beteiligt waren. Der Rettungsdienst war ebenfalls vor Ort. Kurze Zeit später konnte der Junge wohlbehalten in der Nähe angetroffen werden. Es bestand zu keiner Zeit eine Gefahr für ihn.

